https://static.news.ru/photo/ea659c88-c42b-11e9-9e79-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заинтересован в восстановлении полноформатных отношений с Европейским союзом. Он рассчитывает на изменение, так как в ЕС поменялось руководство.

Мы обсуждали некоторые вопросы международной повестки дня. Заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом. Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнёрских отношений с нашей страной, — заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

21 августа Путин находится с официальным визитом в Хельсинки. Главными темами переговоров с финским коллегой стали вопросы международной и региональной повестки дня. Президенты также должны были обсудить сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях, а также взаимодействие двух государств в Арктическом регионе.

При этом президент Финляндии планировал затронуть тему массовых акций протеста в Москве и обсудить ситуацию на Украине, писал News.ru.

Главой Еврокомиссии в ноябре 2019 года станет немка Урсула фон дер Ляйен. Пост верховного представителя ЕС по иностранным делам займёт испанец Жозеп Боррель. А председателем Евросовета к концу года станет бельгиец Шарль Мишель. Итальянец Давид-Мария Сассоли избран президентом Европарламента.