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Глава РФ Владимир Путин начал встречу с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию страны. Мероприятие проходит в резиденции лидера в Ново-Огарево.

По словам президента, цель поправок к Основному закону — повысить роль гражданского общества и политический партий, пишет РИА Новости. Он добавил, что Россия, сохраняя статус президентской республики, будет более открытой, а ответственность парламента повысится.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России могут провести до 1 мая 2020 года. Проекты изменений Основного закона внесут в Госдуму в феврале-марте 2020 года.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что при изменениях конституции важно повысить роль премьера и его статус. Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина доверить Госдуме утверждение кандидатуры главы правительства.

Кудрин отметил, что в случае внесения данных изменений в Основной закон повысится и роль парламента, поскольку премьер станет «больше подответственен» Госдуме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны. Реформа заключалась в слиянии президентской и исполнительной власти. По схеме Медведева, лидер страны фактически является главой исполнительной власти, как это работает в настоящее время в США.