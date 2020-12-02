Путин пока не решил, возглавит ли список единороссов на выборах в Госдуму

https://static.news.ru/photo/496ff604-348a-11eb-9ec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каких-либо решений о том, возглавит ли президент Владимир Путин список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную думу VIII созыва, пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Голосование, как ожидается, состоится в сентябре 2021 года.

Каких-либо решений президент не принимал, поэтому не было никаких решений, — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом, отметил он, одной из предвыборных задач, стоящих перед единороссами, является получение максимально возможного количества мандатов в нижней палате парламента.

О том, что «Единая Россия» планирует обеспечить себе конституционное большинство, получив не менее 301 депутатского мандата и набрав при этом более 40% по партийным спискам, ранее говорил и секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Тем временем, как писал NEWS.ru, в Госдуме задумались о том, чтобы сменить лидера «Единой России». Сейчас фракцией руководит Сергей Неверов. В новом созыве этот пост может занять Владимир Васильев, исполняющий обязанности замсекретаря генсовета партии.

Возглавляет партию «Единая Россия» зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.