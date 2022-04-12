Путин обвинил Украину в выращивании «неонацистской поросли»

Украину на протяжении долгого времени превращали в антироссийский плацдарм и выращивали в Киеве «неонацистскую поросль», заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный, пишет ТАСС. Глава государства подчеркнул, что по этой причине столкновение с Москвой было неизбежно, «это был вопрос времени».

Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки, — сказал Путин.

Президент, говоря о спецоперации на Украине, особо отметил работу военнослужащих подразделений Воздушно-космических сил России, которые применяют «самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками».

Накануне стало известно, что канадские инструкторы обучали бойцов националистического полка «Азов» в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине. Власти Канады выделили на обучение украинских военных почти $1 млрд с 2014 года.

Кроме того, источник в российских силовых структурах рассказал, что иностранные специалисты провели инструктаж для членов украинских диверсионно-разведывательных групп. Он добавил, что сборы проходили с 4 по 7 апреля.