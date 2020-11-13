Путин на предстоящей неделе примет участие в ряде саммитов

https://static.news.ru/photo/871e3000-273e-11eb-ab0a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит крупнейшие международные саммиты, проведёт заседание Совбеза по теме борьбы с наркотиками и встретится с обновлённом кабмином.

В графике российского лидера запланировано участие в саммитах «Большой двадцатки», АТЭС и БРИКС, которые состоятся в режиме видеоконференций.

Помимо этого, глава государства проведёт большое заседание Совбеза РФ, ключевой темой которого станет борьба с наркотиками. Также Путин встретится с членами правительства, состав которого изменился, передаёт «Россия 1».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 ноября предложил на должность министра природных ресурсов и экологии главу Минвостокразвития Александра Козлова, на пост министра транспорта — гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева, на должность министра строительства и ЖКХ — первого замминистра Ирека Файзуллина, на должность главы Минвостокразвития — главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова. Кроме того, Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака на пост вице-премьера, а на должность министра энергетики — главу «РусГидро» Николая Шульгинова.

Согласно новой процедуре назначения правительства, которая была принята после поправок в Конституцию РФ, ГД утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств — их назначает президент после консультаций с Совфедом. В ходе пленарного заседания 10 ноября все предложенные премьером кандидатуры были согласованы, в тот же день глава государства подписал соответствующие указы о назначении, писал NEWS.ru.