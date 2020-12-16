Путин на перепутье: президент думает о новом сроке и хвалит Конституцию

Весьма показательно, что в то время как послание президента парламенту РФ перенесено на следующий год, от не менее традиционной пресс-конференции Владимира Путина решено было не отказываться, даже несмотря на появившиеся многочисленные уверения в снижении её эффективности. Для ядерного провластного электората глава государства должен оставаться символом разумного и стабильного правления. Интерактивный обмен мнениями российского лидера не только с медиа-профессионалами, но и с населением, для которого президент остаётся последней инстанцией, должен служить сигналом того, что высшая власть не только в курсе ситуации в стране, но и успешно её контролирует, применяя различные рычаги воздействия.

Президент же путём прямого общения подтверждает свой статус самого сильного и харизматичного политика, практически не имеющего сколько-нибудь достойного соперника в российском политическом пространстве.

Не случайно опрос ВЦИОМа показал , что более 70% респондентов мероприятие интересно, а свыше трети собирались следить за общением президента, журналистов и народа в прямом эфире. Тем более, что уходящий год выдался очень непростым, богатым на разного рода малоприятные сюрпризы. А потому прямой диалог с главой страны должен был сыграть и психотерапевтическую роль, несколько успокоить страсти, дать некоторую надежду накануне Нового года и последующего каникулярного затишья, когда так хочется верить даже в самые невероятные чудеса.

Возвращение фронтовиков

Сама пресс-конференция, её подготовка и проведение неожиданно для многих вернули на первый план Общероссийский народный фронт (ОНФ), структуру со сложным статусом, которую уже неоднократно «отпевали» и «хоронили». Между тем недаром в начале своего диалога с общественностью президент поблагодарил «фронтовиков» за помощь в проведении пресс-конференции. Иными словами, именно статус ОНФ как силы, поддерживающей живую связь власти и общества, и как дополнительного источника информации для руководства был сразу подтверждён.

А это немаловажно на фоне разговоров о том, что детище Вячеслава Володина в бытность его вторым лицом в президентской администрации якобы не ко двору для команды нынешнего куратора внутренней политики Сергея Кириенко. К тому же в недалёкой перспективе должен решаться и вопрос о том, в какой степени активисты ОНФ будут представлены в предвыборных списках «Единой России». Собственно, и внимание, уделённое президентом волонтёрскому движению, также вписывается в ставку на расширение социальной базы околовластных структур, пополняемой популярными на местах лицами.

COVID-19 как тест на динамизм системы

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент ещё раз продемонстрировал своё искусство применения подхода дзюдо к большой политике. Казалось бы, пандемия выявила немалое число самых разнообразных проблем и прорех, в первую очередь в сфере здравоохранения. Но признавая сложность возникшей незапрограммированной ситуации, Путин показывает, как система может сконцентрировать ресурсы, скоординировать усилия разных ведомств, мобилизовать интеллект нации. И в конечном результате прийти к искомому результату. А ведь стартовали наши специалисты фактически с нуля, когда не было ни тестов, ни технологии эффективного лечения, ни соответствующих препаратов. Но страна сумела добиться успеха, посрамив тех скептиков, что объявляли существующую систему управления совершенно неспособной к качественным прорывам.

К тому же, как даёт понять президент, новые отечественные вакцины становятся не только важнейшим социальным фактором внутри страны, став средством преодоления вызванного инфекцией кризиса, но и мягкой российской силой за границей. Поскольку государство способно не только поставлять препарат другим странам, но и наладить на их территории производство компонентов вакцины, дав дополнительный импульс и экономическому сотрудничеству в критически важной сфере.

Традиционные партии могут спать спокойно

Вопрос корреспондента уральского информагентства о судьбе политической системы в лице составляющих её основу партий явно не выглядел экспромтом. Действительно, пожалуй, впервые за последние электоральные циклы страна видит рост разного рода не фиктивных, а вполне действующих партий, демонстрирующих далеко идущие амбиции. Естественно, что появление новых громко о себе заявляющих политических сил вызывает резонное опасение традиционных фракций, в первую очередь тех, которые относятся к системной оппозиции.

Понятно, что президент сделал реверанс в сторону рядового избирателя, напомнив, что только народ у избирательных урн решает, каким силам быть представленными в парламенте. Тем более, что компетенция Госдумы после принятия конституционных поправок значительно расширена. Естественно, расширяется и сама политическая конкуренция. Поскольку впервые уже 16 партий могут участвовать в парламентских выборах, не собирая подписи, так как они представлены в местных законодательных собраниях.

И вот тут Владимир Путин делает важную оговорку, напомнив, что, несмотря на вспыхивающие в парламенте горячие дискуссии, несмотря на различие взглядов ведущих партий на пути и средства достижения прогресса в сфере экономики и благосостояния, все ведущие политические силы стоят на твёрдых патриотических позициях.

Иными словами, даже традиционная системная оппозиция в очередной раз получила подтверждение её важности для функционирования и стабильности политической системы в целом. Впрочем, и для манёвра новых партий окно возможностей не закрыто.

Об экономике без мата

Сергей Шнуров Сергей Булкин/NEWS.ru

Благодарность президента «молодому журналисту» Сергею Шнурову за то, что тот не употребил свойственную ему в творчестве подцензурную лексику, естественно, не снимает остроты оценок экономической ситуации. Особенно перед лицом роста цен. Притом, что вопрос доступного продовольствия всегда был в России исключительно политическим.

Владимир Путин в очередной раз с удивлением констатировал рост цен на ряд основополагающих для населения продуктов — сахар, подсолнечное масло, макаронные изделия. Тех самых «макарошек», за призыв питаться которыми пенсионеров министр саратовского областного правительства потеряла свой пост. По мнению президента, причина в том, что наши производители погнались за мировыми ценами, что стимулировало и усиленный вывоз продовольствия. И это на фоне очередного высоко урожая зерновых и масличных культур и мер, которые принимались правительством для стимулирования роста производства отечественного свекольного сахара в противовес тростниковому.

Но согражданам дали понять, что всё под контролем, меры противодействия и стабилизации ценников прорабатываются. А потому в ход уже идут ужесточение квот на экспорт, протекционистские налоги, соглашения о стабилизации.

Немаловажно, что под пресс «урезонивания» могут попасть, как отмечают аналитики, и дочерние экспортные структуры транснациональных корпораций, которые входят в пятёрку крупнейших российских зерновых экспортёров. В целом же бизнес лишний раз получил сигнал о том, что государство будет наращивать своё влияние на экономическую ситуацию, впредь не допуская провалов в социальной болезненной сфере.

Конституция как завет будущим правителям

Сергей Булкин/NEWS.ru

Итак, в трактовке президента внесённые конституционные поправки не что иное, как учреждение рамок, в которых будут вынуждены действовать будущие правители России. В первую очередь, он, естественно, выделил социальные новации типа гарантированной индексации пенсий и введения чёткого МРОТ. И отступление от таких подходов в будущем исключено, поскольку эти положения уже зафиксированы в Основном законе. Однако условия для таких поправок должны были вызреть. А потому Конституция 1993 года, принятая под грохот танков в Москве, сыграла свою стабилизирующую роль и заложила базу развития, но её авторы исходили из тех весьма ограниченных возможностей.

Понятно, что по традиции не обошли вниманием тот самый пункт Конституции об обнулении президентских сроков. И тут президент, собственно, подтвердил свою прежнюю позицию: новым правом воспользуется, если в 2024 году сочтёт такой свой выбор целесообразным для блага страны. Вопрос оказался опять подвешенным, что, в принципе, никого не удивило. Но ритуал нагнетания интереса вокруг такой коллизии соблюдается.

Очевидно, что Путин не собирается связывать себе руки. И в то же время не склонен провоцировать раньше времени конкуренцию между властными группировками. А потому «любимый журналист президента» Колесников вновь задаёт все тот же вопрос.

Кроме того, российская Конституция в своём обновлённом виде открывает и для правительства новые горизонты в осуществлении его главных задач в области проектов национального развития. И что важно, президент одной фразой положил конец спекуляциям относительно новой возможной перетряски кабинета министров, включая назначение нового премьера в грядущем январе. Результаты, достигнутые напряжённой работой команды Михаила Мишустина, получили высокую оценку.

Тем более, что и все перестановки в правительстве Владимир Путин объяснил желанием самого действующего премьера, что в принципе можно расценить как дополнительный кредит доверия Мишустину.

От Сафронова и Навального до Фургала

Иван Сафронов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос о судьбе бывшего журналиста Ивана Сафронова ждали, поскольку, по словам пресс-секретаря лидера Дмитрия Пескова, президент оговорился, назвав его «осуждённым». На этот раз Владимир Путин был сдержан в своих характеристиках, делая акцент на возможном денежном вознаграждении Сафронова за переданную неназванным лицам информацию. А раз так, то, вероятно, многим знавшим журналиста по общей работе придётся изменить о нём своё мнение.

А вот связь всё ещё неназываемого по имени оппозиционера Алексея Навального с западными спецслужбами для президента уже аксиома. Более того, по его мнению, «новые подробности отравления» выглядят обычной реализацией их материалов, для чего и используется фигура оппозиционера. Тем более, что разного рода агентурная фактура типа отслеживания телефонов наших сотрудников компетентных органов не является каким-то открытием для ФСБ. В целом же попытки связать «отравление» с его именем президент рассматривает как известный приём, призванный поднять значение «берлинского пациента», поставив его в один ряд с ведущими политиками.

Примечательно, что о Сергее Фургале, содержащемся в «Лефортово», президент говорил даже с некоторой теплотой. Мол, у него с ним были рабочие отношения, не было никаких противоречий, ему доверяли избиратели и его партия, которая продолжает бороться за его судьбу. Но обвинения в организации ОПГ выглядят уж очень серьёзно.

В целом глава страны подчеркнул своё нейтральное отношение ко всем выше перечисленным делам. Он как бы выступает наблюдателем, ожидающим результатов ведущихся расследований.

В то же время Путин не сообщил подробностей следствия по делу Бориса Немцова, тогда как на встрече с членами СПЧ отметил, что знает о заказчиках того преступления.

Пресс-конференция прошла. Теперь авторам многочисленных жалоб, направленных на горячую линию, остаётся ждать рассмотрения своих обращений и реакции властей. Для губернаторов это дополнительный экзамен.