Конференция Путина пройдёт с элементами прямой линии

https://static.news.ru/photo/4c42c848-3098-11eb-94ba-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответит на вопросы как от журналистов, так и от остальных граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что грядущая пресс-конференция президента будет продолжительной и насыщенной. Кроме того, отметил Песков, в процессе разговора будут использованы элементы прямой линии.

Ранее стало известно, что ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина назначена на 17 декабря. Отмечается, что журналисты, участвующие в мероприятии, будут традиционно работать из зала в Центре международной торговли, при этом количество участников пресс-конференции будет ограничено, чтобы соблюсти требования Роспотребнадзора по социальной дистанции в условиях пандемии коронавируса. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции.

Песков ответил на вопрос, сколько времени президент сможет выделить на общение с журналистами и гражданами. По его словам, учитывая используемый на пресс-конференции симбиоз разговора с журналистами в ЦМТ и прямой связи, вероятно, мероприятие будет продолжительным.

Пресс-секретарь президента также объяснил, что обычным гражданам задать вопрос Путину можно будет через приложение «Москва — Путину», с помощью которого можно смотреть трансляцию. Оно будет доступно для скачивания 6 декабря. Вопросы принимаются в письменном формате или же в формате видеозаписи.

Волонтёры ОНФ, как и обещал президент, будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту посредством приложения «Москва — Путину», как это обычно бывает, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, аккредитация СМИ будет проходить с 29 ноября по 2 декабря. Списки получивших аккредитацию будут оглашены 11 декабря.

Самая длительная пресс-конференция российского лидера состоялась в 2008 году, тогда он беседовал с представителями СМИ 4 часа 40 минут.