Путин может встретиться с лидерами думских фракций 18 февраля

https://static.news.ru/photo/7fdc99a4-68ab-11eb-9703-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретится с главами фракций Государственной думы 18 февраля. Это ориентировочная дата.

У нас есть информация, что данная встреча планируется со стороны руководства фракций Госдумы и ожидается примерно 18 числа, плюс-минус один-два дня, — заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

По его словам, тему встречи всегда определяет президент в начале мероприятия. Лебедев не уточнил, в какое время пройдёт обсуждение и какие вопросы будут вынесены на него, сообщает РИА Новости.

В настоящее время нет официального подтверждения этой информации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не анонсировал это мероприятие. Встречи с лидерами думских фракций Путин проводит на регулярной основе и в разных форматах. Так, в октябре 2020 года такая встреча прошла по видеосвязи.

Как писал NEWS.ru, Путин внёс в Госдуму на ратификацию документ, которые предполагает продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Он будет продлён до 5 февраля 2026 года.