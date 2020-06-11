Путин может обратиться к гражданам на тему поправок в Конституцию

https://static.news.ru/photo/cfecabb2-abde-11ea-8a2c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин может обратиться к жителям страны до или после голосования по поправкам в Конституцию страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам в Конституцию, он это сделает, — отметил представитель Кремля.

По его словам, суть изменений в основном законе страны разъясняют те, кто был их инициатором. При этом глава государства сам неоднократно давал свои объяснения.

Кроме того, Песков подчеркнул, что ошибки на специализированном сайте, посвящённом изменениям в Конституции, не дискредитируют поправки в Конституцию. Он призвал следить за обсуждениями этих инициатив с помощью разных платформ, передаёт «Интерфакс».

Голосование по поправкам в основной закон страны должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 дату пришлось перенести. Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что голосование назначено на 1 июля, и объявил этот день выходным.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Как ранее писал NEWS.ru, москвичам, принявшим участие в голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, выдадут сертификаты, которыми можно будет до конца года оплатить товары и услуги.