https://static.news.ru/photo/f513aed6-d61e-11e9-b2a9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин может провести личную встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите в «нормандском формате». Такое заявление сделал представитель Украины в минской контактной группе Леонид Кучма.

Он отметил, что встреча обязательно будет результативной, если пройдёт без ультиматумов, передаёт телеканал « Наш ».

Мне кажется, я не могу быть уверен на 100%, они лично друг с другом встретятся, не только четыре руководителя государств, а один на один смогут обязательно встретиться, посмотреть друг другу в глаза, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, ранее Зеленский заявил, что в стране ведётся подготовка карты выполнения Минских соглашений с указанием точных сроков реализации. По его словам, самым первым шагом станет встреча «нормандской четвёрки».