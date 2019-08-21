https://static.news.ru/photo/88b5292a-c42d-11e9-8216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Митинги в других странах проходят гораздо более масштабно, чем в Москве, отметил он. Российский президент подчеркнул, что за рубежом часто речь идёт о погибших и тысячах пострадавших в ходе протестных акций.

Там речь идёт и о значительном количестве погибших людей, о тысячах раненых манифестантов, в том числе тяжелораненых, и о тысячах пострадавших сотрудников правоохранительных органов, — отметил президент РФ.

Путин при этом опроверг заявление о якобы имеющем место нарушении прав человека на митингах в Москве.

Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан, — заверил он.

30 июля СК РФ возбудил дело о массовых беспорядках во время акции, которая состоялась 27 июля. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

Во вторник, 20 августа, СК РФ завершил расследование уголовных дел в отношении участников митинга Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, которых обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Предварительные слушания по уголовному делу против участника несанкционированной акции Евгения Коваленко пройдут в понедельник, 26 августа, ранее писал News.ru.