Путин: мир должен понять важность объединения усилий в борьбе с угрозами

https://static.news.ru/photo/501bcd2c-b936-11ea-9c96-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пандемия COVID-19 показала, что эгоизм в международных отношениях ведёт в тупик, а понимание этого должно изменить качество отношений между странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Мы всё-таки должны понять, что объединение усилий в борьбе с общими угрозами чрезвычайно важно. Наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить своё доминирование, эти эгоистические подходы к строительству отношений на международной арене ведут в тупик и не дают возможности эффективно функционировать всему международному сообществу, — считает Путин.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он пояснил, что тогда это осознание будет накапливаться и в любом случае приведёт к качественным изменениям отношений между странами.

Россия, напомнил президент, оказывала помощь некоторым странам Европы, когда им не помогали даже ближайшие соседи. Путин подчеркнул, что Москва делала это «не из каких-то политических соображений, а потому, что им было тяжело и они нас об этом попросили».

Как бы ни пытались потом скомпрометировать эти наши благородные действия и порывы, это не удаётся сделать. На бытовом общечеловеческом уровне наша открытая, честная, дружеская позиция в гражданском обществе этих стран понятна. Она не может не учитываться в будущем политическими элитами, — добавил он.

Когда мир захватила новая коронавирусная инфекция, особенно сильно досталось Италии. В тот момент итальянцы столкнулись с таким количеством смертей, что крематории в стране работали 24 часа в сутки а в моргах некоторых провинций не хватало места для трупов. Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами и оборудованием для диагностики коронавируса.

После этого Москву начали обвинять в преследовании своих интересов. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что правительства России и Китая решили использовать пандемию коронавирусной инфекции для лоббирования своих интересов в мире. Главы Пентагона тогда заявил, что европейским странам, в частности Италии, опасно принимать гуманитарную помощь от РФ и КНР. Американский чиновник пообещал поддержку США.

Как писал NEWS.ru, Президент России Владимир Путин не видит оснований считать, что COVID-19 имеет искусственное происхождение.