Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

https://static.news.ru/photo/709bb284-adaa-11ea-85a4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин, говоря о роли России, отметил, что мир был бы хуже и опаснее, если бы наша страна не восстановилась.

Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее, — заявил глава государства в интервью в анонсе программы «Вести недели».

По словам президента, Россия смогла с честью пройти все трудности и восстановиться. Сейчас страна занимает достойное место на мировой арене.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин поздравил с Днём России граждан РФ и соотечественников за рубежом, а также «всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом».

12 июня отмечается как государственный праздник с 1992 года. В этот день в 1990 году была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР.