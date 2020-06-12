Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

Российский лидер Владимир Путин, говоря о роли России, отметил, что мир был бы хуже и опаснее, если бы наша страна не восстановилась.
Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее, — заявил глава государства в интервью в анонсе программы «Вести недели».
По словам президента, Россия смогла с честью пройти все трудности и восстановиться. Сейчас страна занимает достойное место на мировой арене.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин поздравил с Днём России граждан РФ и соотечественников за рубежом, а также «всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом».
12 июня отмечается как государственный праздник с 1992 года. В этот день в 1990 году была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР.
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