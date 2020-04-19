Песков: Путин ежедневно следит за медобеспечением в стране

https://static.news.ru/photo/c4ba7090-822f-11ea-8ef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Число коек для больных коронавирусом, а также количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в регионах стали ежедневными, а нередко и ежечасными темами для российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выделяются деньги на приобретение этих аппаратов в регионах, на оборудование койко-мест. Фабрики работают в три смены, но они не справляются с количеством заказов. Поэтому система сложная, — сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков.

Как писал NEWS.ru, решение о продлении или завершении режима самоизоляции будет принято на следующей неделе. Песков подчеркнул, что это решение — «очень сложная комбинация с полным приоритетом здоровья граждан». По его словам, на следующей неделе президент будет проводить совещания также в режиме видеоконференций.