В понедельник, 26 августа, президент РФ Владимир Путин провёл совещание, которое точно нельзя назвать проходным или рутинным. Глава государства вызвал к себе в кремлёвский кабинет министров экономического блока и потребовал от них конкретных ответов на конкретные вопросы. При этом он открыто заговорил о том, что вызывает у него беспокойство, и что «нас» (очевидно, россиян) удовлетворить не может.

За несколько часов до совещания в Кремле между высокопоставленными политиками случился небольшой спор. Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заочно через СМИ не сошлись во мнении насчёт влияния на российскую экономику «свеженького» второго пакета санкций США против РФ по делу Скрипалей. Госдеп раструбил о «доставке» пакета рано утром 26 августа.

Депутат Аксаков назвал новые санкции бесполезными. Они, уверен политик, не окажут существенного влияния на Россию.

Реакция в принципе и рынка, и наших официальных представителей, да и банковского сообщества была вполне спокойная. Поскольку после этих объявлений Fitch повысил рейтинг и Российской Федерации, и ряда государственных компаний. Всё является подтверждением, что все эти меры они никакого сколько-нибудь существенного влияния на Россию оказать не могут, — цитирует РИА «Новости» Аксакова.

А вот сенатор Калашников признал, что негативное влияние на российскую экономику американские санкции всё же оказывают. При этом он выразил озабоченность в связи с тем, что второй пакет касается финансовой сферы.

Сергей Калашников council.gov.ru

То, что США переориентировались на финансовую сферу, может негативно сказаться на экономическом развитии России, — подчеркнул Калашников.

Тут же в воздухе повис практически шекспировский вопрос: так бьют или не бьют по экономике РФ санкции Вашингтона? Откладывать поиск ответа в долгий ящик в Кремле не стали. Примерно в час дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил журналистам о том, что сегодня Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.

Как правило, эти совещания проводятся, чтобы оценить положение и перспективы развития реального сектора экономики и посмотреть основные драйверы роста, проблемные точки, — отметил Песков.

На президентский «ковёр» искать совместно с Путиным драйверы и болевые точки на этот раз вызвали главу Минэкономразвития Максима Орешкина, первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину, а также помощника президента Андрея Белоусова.

В июне 2017 года во время очередной прямой линии Путин публично «поблагодарил» Запад за введённые против РФ санкции. Президент тогда отметил, что благодаря давлению «коллег» на Россию в стране реально выросло производство в ряде сложных отраслей.

Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике сейчас идут у нас хорошие процессы, в тяжелом машиностроении, — заявил Путин.

Прошло два года. Многие эксперты и политики (в том числе в очень «высоких» кабинетах) за это время неоднократно озвучивали свои вполне оптимистичные прогнозы — побесится, дескать, Запад и, разумеется, вернётся к взаимовыгодному сотрудничеству с Москвой. Но время идёт, а «беситься» ни в ЕС, ни в США не прекращают. Наоборот, антироссийские санкции только ширятся и крепчают.

Сергей Лантюхов/News.ru

Что Кремль? К каким выводам пришли в окружении Путина? И что намерена делать Москва для минимизации болевых точек и наоборот максимизации драйверов? На санкциях, безусловно, свет клином не сошёлся. Тем не менее, многие россияне опять (как и в лихие 90-е) перестали видеть свет в конце своих туннелей. По словам президента, власти не могут быть удовлетворены нынешним положением дел.

Реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства... Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным, — заявил Путин.

И тут же обратился к министрам с вопросом: какие конкретные шаги необходимо предпринять для повышения доходов граждан и в целом придания более устойчивой динамики роста экономики. «Давайте начнём», — добавил президент и журналистов попросили покинуть кабинет.

Нет сомнений, что многие из озвученных министрами ответов за закрытыми дверьми вполне могут обвалить или наоборот существенно укрепить, к примеру, рубль. Иными словами, большая экономика (как, к слову, и большая дипломатия) очень часто требуют тишины и минимальной публичности. И всё же так хочется верить, что, закончив очередной «мозговой штурм» у Путина, министры всё же, наконец, смогут сделать так, чтобы президент стал меньше беспокоиться насчёт российской экономики. А заодно и все мы с вами.