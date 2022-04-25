Путин: количество необоснованных проверок бизнеса в России снизилось
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
14:02, 25 апреля 2022
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Количество необоснованных проверок предпринимателей в России снизилось, в том числе благодаря работе прокуратуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС. Также глава государства призвал обеспечить свободу бизнеса, при этом не оставлять без внимания закулисные картельные сговоры.
Во многом благодаря вашим усилиям снизилось количество необоснованных проверок бизнеса, жестко пресекалась пропаганда экстремизма в информационном пространстве, противоправная деятельность некоторых неправительственных организаций, - заявил российский лидер.
Он также подчеркнул, что отечественные предприниматели достойно проявляет себя и нужно максимально поддержать, в том числе снижением надзорной нагрузки.