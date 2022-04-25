Путин: количество необоснованных проверок бизнеса в России снизилось

Президент России Владимир Путин отправил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с поздравлениями по случаю переизбрания на второй срок, сообщается на сайте Кремля. Глава российского государства пожелал ему здоровья, благополучия и успехов на президентском поприще.

Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия, — говорится в поздравлении. Ранее Макрон победил во втором туре президентских выборов, набрав 58,55% голосов по итогам...