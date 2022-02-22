Путин: Киев свёл Минские соглашения к нулю

После признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, Минских соглашений больше не существует, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что власти в Киеве сделали всё, чтобы свести мирные договорённости по Донбассу к нулю, причём ещё задолго до признания республик Россией, передаёт слова президента РИА Новости. Отвечая на вопрос об использовании российских военных в Донбассе, Путин отметил, что Россия при необходимости будет исполнять взятые на себя обязательства в рамках договора с ДНР и ЛНР.

Да, конечно, теперь Минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований (ДНР и ЛНР. — NEWS.ru), — сказал Путин.

Он добавил, что Минские соглашения были «убиты» ещё задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса, «и не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями».

Путин отметил, что Россия признала республики Донбасса в тех границах, которые обозначены в их конституциях. Он выразил надежду на мирное урегулирование территориального вопроса между ДНР, ЛНР и Украиной.

Рассчитываем, что все спорные вопросы по границе ДНР и ЛНР будут разрешены путём переговоров, сейчас это невозможно, — сказал Путин.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин с главой ЛНР Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Пушилиным был подписан аналогичный документ.