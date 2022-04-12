Путин: Киев публично отказался выполнять Минские соглашения

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев публично отказался выполнять Минские соглашения. Спецоперация на Украине началась, поскольку продолжать терпеть геноцид было невозможно, передаёт слова российского лидера РИА Новости.

Цели спецоперации абсолютно понятные, благородные. Цель главная — помощь людям на Донбассе. К сожалению, киевские власти отказались выполнять Минские соглашения. Продолжать дальше терпеть этот геноцид было просто невозможно, — сказал президент.

Путин заявил, что Украину превращают в антироссийский плацдарм. По мнению главы государства, столкновение Киева с Москвой было неизбежным, вопрос был только во времени.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, почему Россия приняла решение о спецоперации на Украине. По его мнению, Москва исчерпала все дипломатические способы урегулирования конфликта в Донбассе. Небензя отметил, что это произошло после того, как «Киев недвусмысленно неоднократно подтвердил, что не собирается выполнять Минские соглашения».