Путин: Киев проводит операции против Крыма при помощи зарубежных спецслужб

У РФ есть прямые доказательства того, что агрессивные действия Украины против Крыма проводятся при поддержке зарубежных спецслужб, заявил в телеобращении к российским гражданам президент Владимир Путин. По его словам, украинские власти делают ставку на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, на заброску диверсионных групп для совершения террористических актов и похищения россиян.

Отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой свободный выбор сделали: быть вместе с Россией. Этой чёткой, ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить, поэтому ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, на заброску диверсионных групп для совершения террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры, для похищения граждан России. У нас есть прямые доказательства, что такие агрессивные действия проводятся при поддержке зарубежных спецслужб, — заявил глава государства.

По его словам, в марте 2021 года на Украине была принята новая военная стратегия. Этот документ полностью посвящён противостоянию с Россией, его задача — втянуть иностранные государства в конфликт с РФ. Речь идёт об организации террористического подполья в Крыму и в Донбассе.

В 2014 году жители Крыма сорвали планы НАТО по развёртыванию своей инфраструктуры на полуострове, добавил президент.

Ранее Путин сообщил на внеочередном заседании Совбеза, что существует угроза, что Киев начнёт военную операцию, чтобы отвоевать Крым. По его словам, если Украина начнёт «возвращать» полуостров, то страны — члены НАТО поддержат её, поскольку так и не признали Крым российским.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года в результате всенародного референдума после государственного переворота, произошедшего в Киеве. Официальные власти Украины, CША и многие страны Запада отказываются признавать результаты референдума. Киев считает Крым временно оккупированной территорией.