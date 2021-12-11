Путин: Киев не передал Москве загранимущество СССР, хотя РФ погасила долги

Украина всё ещё не передала России заграничное имущество, оставшееся наследием от СССР, заявил в фильме «Россия. Новейшая история» в рамках эфира канала « Россия 1 » президент РФ Владимир Путин. Этого не произошло, хотя Москва давно оплатила все внешние долги Советского Союза.

В 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. И Россия набрала много долгов в 1990-е годы. Во-первых, в 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза — за все бывшие союзные республики, — напомнил глава России.

По словам Путина, страна делала это в расчёте на то, что независимые сегодня республики передадут ей зарубежные активы, которые остались от СССР.

Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала, — признал президент.

Он также сообщил, что Россия уже обращалась к другим государствам с пояснением, что долги за республики бывшего СССР она выплатила, поэтому ей принадлежат их активы. Однако в ответ зачастую Москва слышала слова о том, что это её проблемы, а также и предложения самостоятельно договориться об отказе от имущественных претензий с республиками.

Потом Россия начала сама набирать большое количество кредитов. Вынуждена была это делать с учётом того, что вовремя не могли заплатить ни пенсии, ни заработные платы в социальной сфере, на государственной службе. Даже денежное довольствие военнослужащим не платили вовремя. Поэтому без этого невозможно было тогда обойтись, — рассказал он.

Ранее Путин сообщил, что Россия в 2000-х годах досрочно погасила образовавшиеся в 90-е годы внешние долги. Это решение укрепило суверенитет страны, а также позволило ей сэкономить на процентах и улучшить кредитный рейтинг.

По его словам, к 2006 году были накоплены солидные средства — около 500 млрд рублей. Властям было выгодно быстро погасить долги, чтобы сэкономить на процентах. Президент подчеркнул, что экономия на процентах по кредитам стала первой причиной досрочного погашения займов. Путин уточнил, что когда страна выплачивает долги и слезает с кредитной иглы, повышается её суверенитет. Способность государства обслуживать свои долги отражается на кредитных рейтингах, которые позволяют заимствовать уже на гораздо более выгодных условиях, добавил президент.