Путин изменил внешний вид некоторых флагов ВМФ России

Некоторые флаги кораблей Военно-морского флота поменяли свою конфигурацию. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, документ размещён на официальном портале правовой информации.

В частности, изменения коснутся ордeнских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько ордeнов) будут изображать в центре Андрeевского креста, причём высота ордена должна составлять треть ширины флaга, говорится в документе.

Отмечается, что на кораблях ни при каких обстоятельствах не должны спускать Воeнно-морской флаг перед противником. Сбитые же полотнища должны заменятся на другие, запас которых необходимо иметь в специально отвeдённом месте.

В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля, — гласит указ.

Ранее сообщалось, что главный военно-морской парад в Петербурге пройдёт 25 июля. Он приурочен к 325-летию российского флота. Корабли пройдут в акватории Невы. Традиционно Путин открывает парад и выступает перед моряками с поздравлениями.