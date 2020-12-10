Путин: иностранные правозащитные организации работают на сдерживание страны

Иностранные организации, спонсирующие правозащитную деятельность россиян, преследует цели, не связанные с укреплением страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета по правам человека.
Люди-то наши честные, добрые и правильно организующие свою работу, но те, кто им платят, как правило, руководствуются другими целями, не укреплением России, а сдерживанием. В этом вся суть проблемы, — цитирует РИА Новости российского президента.
Ранее Путин предложил разработать идею создания специального суда по правам человека в стране. По словам президента, подобный институт требует не только финансирования, но и внесения изменений в определённую систему.
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин обратился к правозащитникам с просьбой уделить внимание соблюдению прав россиян при оказании помощи онкобольным и в первичном звене здравоохранения.