Президент России Владимир Путин 27 февраля проведёт переговоры в Москве со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.
Лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве,
Также Путин и Жээнбеков примут участие в церемонии открытия Года Российской Федерации в Киргизской Республике и Года Киргизской Республики в Российской Федерации.
Кроме того, 27 февраля с Сооронбаем Жээнбековым проведёт встречу российский премьер Михаил Мишустин. Она будет посвящена вопросам двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в промышленности, энергетике, транспорте.
Как ранее писал NEWS.ru, отношения Киргизии и России значительно укрепились и стали более тесными. Об этом говорится в поздравительной телеграмме киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова, которую он направил президенту РФ Владимиру Путину по случаю его дня рождения.
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