https://static.news.ru/photo/87f14a6e-587f-11ea-8be5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 27 февраля проведёт переговоры в Москве со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

Лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также Путин и Жээнбеков примут участие в церемонии открытия Года Российской Федерации в Киргизской Республике и Года Киргизской Республики в Российской Федерации.

Кроме того, 27 февраля с Сооронбаем Жээнбековым проведёт встречу российский премьер Михаил Мишустин. Она будет посвящена вопросам двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в промышленности, энергетике, транспорте.

Как ранее писал NEWS.ru, отношения Киргизии и России значительно укрепились и стали более тесными. Об этом говорится в поздравительной телеграмме киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова, которую он направил президенту РФ Владимиру Путину по случаю его дня рождения.