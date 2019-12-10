https://static.news.ru/photo/9ad8d210-1b48-11ea-9961-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президенты России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — провели краткую встречу тет-а-тет без переводчиков. Их разговор состоялся на полях саммита «нормандской четвёрки». Однако общение политиков прервал глава Франции Эммануэль Макрон.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений.

Это первый саммит «нормандского формата» за более чем три года. Встреча состоялась в Париже 9 декабря. Участие в ней приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

В предыдущий раз «нормандский формат» на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже. По словам главы МВД Незалежной, во время обсуждения разведения сил и вопроса возвращения контроля над границей Сурков вёл себя эмоционально и некомпетентно: бросал бумаги и кричал.