https://static.news.ru/photo/b44cb12e-4f2a-11ea-b97a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обговорили вопросы подготовки к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки». Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Диалог проходил по телефону.

Стороны обсудили выполнение договорённостей, достигнутых во время «нормандского саммита» 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки», — сказано в сообщении.

Отдельно Путин и Зеленский акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых граждан. Они согласились с необходимостью активизировать работу на этом направлении.

Периодические консультации в таком формате проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Ранее стало известно, что Путин и Зеленский могут обсудить ситуацию в Донбассе до очередной встречи лидеров «четвёрки». Однако пока что такой договорённости нет, писал NEWS.ru.

Очередная встреча в «нормандском формате» может состояться в апреле.