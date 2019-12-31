Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Политики подробно обсудили договорённости по транзиту газа через Украину. Отмечается, что обе стороны подчеркнули важность этой сделки.
Итоги переговоров назвали конструктивными и создающими благоприятную атмосферу для решения двусторонних проблем,
Ранее NEWS.ru писал, что сделку прокомментировали премьер-министры России и Украины. Дмитрий Медведев назвал её компромиссом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен