Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. 

Политики подробно обсудили договорённости по транзиту газа через Украину. Отмечается, что обе стороны подчеркнули важность этой сделки. 

Итоги переговоров назвали конструктивными и создающими благоприятную атмосферу для решения двусторонних проблем, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сделку прокомментировали премьер-министры России и Украины. Дмитрий Медведев назвал её компромиссом. 

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