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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Оба высказались за нормализацию российско-украинских отношений в 2020 году.

Главы государств в последний день 2019 года пообщались по телефону. В ходе разговора была «дана позитивная оценка проведённому 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц», проинформировала пресс-служба Кремля....