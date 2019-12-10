https://static.news.ru/photo/4ae0e15a-1ace-11ea-80c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Россия и Украина договорились по транзиту газа в ходе переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже на саммите «нормандской четвёрки». Об этом сообщил «Коммерсант».

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что вопрос заключения транзитного контракта Украины и России требует дальнейших переговоров. Он добавил, что состоявшиеся переговоры были конструктивными.

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского продолжались больше часа. Российский лидер отметил, что доволен встречей с Владимиром Зеленским, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отверг предложение председателя правительства Дмитрия Медведева о переходе к «нулевому варианту» по газу.