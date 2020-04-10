Путин и Трамп обсудили коронавирус, сделку ОПЕК+ и сотрудничество в космосе

https://static.news.ru/photo/5269b0d2-7b45-11ea-a6c9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор по инициативе американской стороны состоялся между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Лидеры двух государств обменялись мнениями о ситуации на нефтяном рынке, включая сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Дональд Трамп проинформировал российского коллегу о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что стороны обсудили вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом. Были также затронуты некоторые другие аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе.

Ранее NEWS.ru писал, что главы РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — не обсуждали тему антироссийских санкций во время телефонных переговоров в ночь на 10 апреля 2020 года. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.