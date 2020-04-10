Путин и Трамп обсудили коронавирус, сделку ОПЕК+ и сотрудничество в космосе

Телефонный разговор по инициативе американской стороны состоялся между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Лидеры двух государств обменялись мнениями о ситуации на нефтяном рынке, включая сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Дональд Трамп проинформировал российского коллегу о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран,
Уточняется, что стороны обсудили вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом. Были также затронуты некоторые другие аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе.
Ранее NEWS.ru писал, что главы РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — не обсуждали тему антироссийских санкций во время телефонных переговоров в ночь на 10 апреля 2020 года. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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