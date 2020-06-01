Путин и Трамп обсудили борьбу с пандемией COVID-19

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Главы РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — обсудили меры борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Российский лидер заявил о важности диалога в области стратегической стабильности.

Согласно последним данным, в РФ всего выявлено 414,8 тысячи случаев заражения. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли. В мире заболели 6,2 млн., исцелились 2,8 млн человек, скончались 375 664 пациента.

Кроме того, стороны затронули тему сделки ОПЕК+. Москва считает, что документ приведёт к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен, говорится на официальном сайте Кремля.

Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лондон не поддерживает возвращение к формату «Большой восьмёрки» (G8) за счёт приглашения России, заявил представитель премьер-министра Соединённого Королевства.

Он напомнил, что РФ исключена из международной организации после присоединения Крыма, и политика Москвы пока не устраивает Великобританию и её партнёров по G7.