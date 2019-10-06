Фото: Christian Ditsch/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп теоретически могут провести переговоры на саммите АТЭС в ноябре. Об этом сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

В программе «Москва. Кремль. Путин» он отметил, что российская сторона никогда не отказывается от таких встреч.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что конкретики по поводу возможной встречи лидеров двух стран пока нет.

Ничего конкретного на этот счёт нет на данный момент, — сказал он ТАСС.

Ранее журналисты The Washington Post выяснили, что Трамп «заискивал» перед Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года, писал News.ru.

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