Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп теоретически могут провести переговоры на саммите АТЭС в ноябре. Об этом сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков.
В программе «Москва. Кремль. Путин» он отметил, что российская сторона никогда не отказывается от таких встреч.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что конкретики по поводу возможной встречи лидеров двух стран пока нет.
Ничего конкретного на этот счёт нет на данный момент, — сказал он
ТАСС.
Ранее журналисты The Washington Post выяснили, что Трамп «заискивал» перед Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года, писал News.ru.
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