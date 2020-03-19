Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи в медицине. Об этом
Речь шла об углублении взаимодействия при разработке лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19.
Россия дала высокую оценку результатов, достигнутых руководством Китая и всем китайским народом в борьбе с распространением коронавируса, — отметили в пресс-службе.
Ранее в Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что специалистам НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева удалось расшифровать полный геном коронавируса. Это должно помочь в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.
Кроме того, в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начались испытания вакцины против COVID-19. Сейчас 13 её прототипов проходят тесты на животных. Специалисты центра также разработали тест-систему на коронавирус. Несмотря на то что он может мутировать, усовершенствование системе не потребуется.
Как писал NEWS.ru, ранее власти Китая передали мэру Екатеринбурга технологию борьбы с коронавирусом.
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