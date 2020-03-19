https://static.news.ru/photo/a4ffc232-69f7-11ea-9830-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи в медицине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь шла об углублении взаимодействия при разработке лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19.

Россия дала высокую оценку результатов, достигнутых руководством Китая и всем китайским народом в борьбе с распространением коронавируса, — отметили в пресс-службе.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что специалистам НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева удалось расшифровать полный геном коронавируса. Это должно помочь в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.

Кроме того, в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начались испытания вакцины против COVID-19. Сейчас 13 её прототипов проходят тесты на животных. Специалисты центра также разработали тест-систему на коронавирус. Несмотря на то что он может мутировать, усовершенствование системе не потребуется.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Китая передали мэру Екатеринбурга технологию борьбы с коронавирусом.