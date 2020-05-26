Путин и Шойгу обсудят участие военных в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a80855fe-9f42-11ea-a415-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 26 мая обсудит с главой Минобороны Сергеем Шойгу участие военных в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. На повестке дня стоят вопросы, связанные также с подведением итогов работы специалистов ведомства в других странах, сообщил в разговоре с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин не понижает уровень своей рабочей активности. Президент продолжает трудиться в Ново-Огарёво. В ближайшее время по видеосвязи он проведёт встречу с Шойгу.

Как отметил Песков, президент и глава Минобороны обсудят не только деятельность военных специалистов в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и в ряде других стран, которым Россия помогала в борьбе с коронавирусом.

Также на повестке дня очень эффективная, оперативная и успешная работа Минобороны по строительству медицинских центров и продолжающаяся активность по Дагестану и Воронежу, — передаёт ТАСС слова Пескова.

Как ранее писал NEWS.ru, расположенные в Западном военном округе многофункциональные медицинские центры Министерства обороны России готовы к приёму пациентов с заражением коронавирусной инфекцией нового типа, заявил 20 мая глава ведомства Сергей Шойгу.