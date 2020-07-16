Путин и Рухани обсудили реализацию масштабных совместных энергопроектов

https://static.news.ru/photo/7117529e-c75a-11ea-a259-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты РФ и Ирана — Владимир Путин и Хасан Рухани — обсудили по телефону реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики. Переговоры состоялись по инициативе Тегерана.

Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики <...> Подробно обсуждены различные аспекты выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Рухани подтвердил приверженность Ирана положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По его словам, Исламская Республика готова к равному и эффективному сотрудничеству как со всеми его участниками, так и в рамках МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Политик также выразил благодарность Путину за позицию Кремля в пользу сохранения и реализации ядерной договорённости.

Президенты обсудили и ситуацию в Сирии. Лидеры отметили своевременность предложений, озвученных по итогам онлайн-переговоров стран-участниц Астанинского процесса (РФ, Турция, Иран). Москва и Тегеран выразили взаимный настрой на прекращение огня в Арабской Республике и улучшения ситуации с гуманитарными грузами.

Хасан Рухани во время беседы поздравил российского коллегу с успешным завершением голосования по поправкам к Конституции РФ. Политики также договорились о дальнейших контактах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Политики затронули тему Украины, особенно реализацию Минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины. Кроме того, собеседники обсудили, как бороться с эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущей ситуацией в Ливии.

Накануне Путин обсудил ливийскую проблематику с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Тогда главы государств высказались в поддержку прекращения военных действий и возобновления диалога враждующих сторон в соответствии с решениями Берлинской конференции января 2020 года и резолюции Совбеза ООН 2510.