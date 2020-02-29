https://static.news.ru/photo/3a2b0ad4-5b15-11ea-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани и Владимир Путин (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с иранским коллегой Хасаном Рухани. Политики обсудили важность реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

По мнению глав государств, это соглашение является важным фактором, который поддерживает безопасность всего мира, сообщается на сайте Кремля.

Как писал NEWS.ru, российский лидер также заявил о готовности оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению в стране коронавируса и выразил соболезнования в связи с жертвами в результате вспышки в стране COVID-19.

Кроме того, предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряжённости в Идлибской зоне деэскалации. Путин и Рухани выразили общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в «астанинском формате» договорённостей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами, — при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии.