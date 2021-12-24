Путин и президент Израиля договорились о сохранении исторической правды

Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог провели телефонные переговоры, в результате которых подняли ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля. Речь шла в первую очередь о сохранении исторической правды о Второй мировой войне.

Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в гуманитарной сфере, — говорится в сообщении.

Значительное внимание, по данным Кремля, было посвящено «общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра её итогов». Также президенты двух стран договорились продолжить личные контакты.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия осуждает действия Израиля, подвергшего обстрелу порт города Латакия в ночь на вторник, 7 декабря, вблизи российской военной базы. По её словам, Сирия не должна стать ареной противостояния между третьими странами. Такую же позицию озвучил и глава МИД России Сергей Лавров.

Израиль нанёс авиаудар по сирийской провинции Латакия со стороны Средиземного моря. Целью ракет стали объекты в районе торгового порта.