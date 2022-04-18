Путин и Пашинян обсудили угрозу биобезопасности России и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе встречи, проходящей 19 апреля в Ново-Огарёво, угрозу биобезопасности двух стран, говорится на сайте Кремля. Глава российского государства и премьер республики сошлись во мнении, что Россия и Армения не будут предоставлять свои территории третьим странам, чтобы те могли развернуть на них свои биолаборатории.

Подтверждено, что территории обоих государств не будут предоставляться для использования третьими странами в целях осуществления деятельности, направленной против интересов друг друга в сфере биобезопасности, — передаёт агенство.

Также Пашинян отметил ключевую роль России, как стратегического союзнического партнёра, в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Он подчеркнул, что двусторонняя повестка насыщена практически во всех отраслях: от экономики до культуры, приводятся его слова на сайте Кремля.

19 апреля Пашинян прилетел в Москву с визитом, в ходе которого должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Кроме того, в планах премьер-министра Армении посетить Нижний Новгород.