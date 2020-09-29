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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

19:53, 29 сентября 2020
Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: nikol.pashinyan/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что противоборствующие стороны в Карабахе должны принять меры в целях деэскалации кризиса.

Российский президент Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса, — отметили в Кремле.

Пашинян уже второй раз связывается с российским президентом. При этом накануне премьер-министр Армении звонил не только Путину, но и президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу эскалации конфликта. Российский президент тогда также заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев счёл неприемлемыми переговоры с Арменией по Карабаху.

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