Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/e6d3df0c-0274-11eb-a02f-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: nikol.pashinyan/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что противоборствующие стороны в Карабахе должны принять меры в целях деэскалации кризиса.

Российский президент Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса, — отметили в Кремле.

Пашинян уже второй раз связывается с российским президентом. При этом накануне премьер-министр Армении звонил не только Путину, но и президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу эскалации конфликта. Российский президент тогда также заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев счёл неприемлемыми переговоры с Арменией по Карабаху.