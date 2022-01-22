Путин и Пашинян обсудили перспективы взаимодействия в рамках ОДКБ

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Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили 22 января в пресс-службе Кремля.

С учётом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ, — говорится в сообщении.

Путин также проинформировал Пашиняна о ходе переговоров с Соединёнными Штатами и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации.

Кроме того, речь шла о договорённостях, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России. Путин и Пашинян отметили целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся 12 января. Тогда президент России обсудил с премьер-министром Армении ситуацию в Карабахе. Также лидеры стран затронули тему, касающуюся действий миротворческого контингента в Казахстане.

На фоне эскалации напряжённости на армяно-азербайджанской границе Путин и Пашинян обсудили вопросы реализации трёхсторонних договорённостей между Россией, Азербайджаном и Арменией.

Также стороны обсудили тему эффективности скоординированных действий миротворческого контингента в Казахстане с учётом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).