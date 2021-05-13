Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/773b2326-b485-11eb-84f2-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян, Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что на территории региона необходимо неукоснительно соблюдать режим прекращения огня. Кроме того, Путин заявил о необходимости соблюдения трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021-го. Президент подтвердил настрой Москвы на продолжение активных посреднических действий по ситуации в регионе.

С российской стороны подтверждён настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе, — рассказали в пресс-службе Кремля.

Пашинян поблагодарил Путина и высказался за продолжение конструктивного диалога и взаимодействие в решении возникающих проблем.

Ранее главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.