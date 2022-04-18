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Политика

Путин и Пашинян договорились о взаимодействии РФ, Армении и Азербайджана

20:20, 19 апреля 2022
Путин и Пашинян договорились о взаимодействии РФ, Армении и Азербайджана Никол Пашинян, Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян договорились активизировать взаимодействие в трёхстороннем формате вместе с Азербайджаном, говорится в совместном заявлении на сайте Кремля по итогам встречи лидеров двух стран. Отмечается, что Путин принял приглашение Пашиняна посетить Ереван.

Стороны договорились активизировать трёхстороннее взаимодействие Армении, России и Азербайджана в целях содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в регионе в целом, — говорится в сообщении.

Пашинян на переговорах с Путным высоко оценил роль российского миротворческого контингента в Карабахе, который обеспечивает безопасность региона. Он также подчеркнул роль российского лидера в прекращении огня и военных действий в Карабахе.

Армянский премьер отметил, что деятельность миротворцев нужно сделать более эффективной. По его словам, главным вопросом остаётся урегулирование карабахского конфликта. 

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