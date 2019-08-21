Президент России Владимир Путин с финским коллегой Саули Ниинистё, закончив пресс-конференцию, отправились в ресторан Walhalla в Хельсинки.
Политики планируют за ужином обсудить оставшиеся вопросы, которые они не успели ранее обсудить. В заведение они направились на яхте Kultaranta VIII. Территория ресторана оцеплена полицией, передаёт
21 августа Путин находится с официальным визитом в столице Финляндии. Одной из ключевых тем переговоров стал вопрос восстановления полноформатных отношений с Европейским союзом. По их итогу глава России выразил надежду на положительные изменения. При этом президент Финляндии планировал затронуть тему массовых акций протеста в Москве и обсудить ситуацию на Украине, писал News.ru.