Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили вопросы совместной борьбы с международным терроризмом и взаимодействие на сирийском направлении.
Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили по телефону вопросы взаимодействия по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе, писал News.ru.