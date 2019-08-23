Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили вопросы совместной борьбы с международным терроризмом и взаимодействие на сирийском направлении.

Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили по телефону вопросы взаимодействия по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе, писал News.ru.

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