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Вопрос о приглашении России на саммит «семёрки» в 2020 году находится в компетенции США.

Американцы проводят саммит G7, и, конечно, это будет вопросом для американцев, кого они пригласят в следующем году и как они это сделают. Считаю, что позиция в отношении русских не изменилась,...