https://static.news.ru/photo/d87e3bbc-3e9a-11ea-87b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили аспекты ситуации в Сирии, которые беспокоят Иерусалим.

Обсуждались региональные дела и конфликты. В первую очередь президент рассказал о своей недавней поездке в Дамаск, обсудили сирийские дела, те аспекты, которые вызывают наибольшую обеспокоенность израильских коллег, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что лидеры государств сверили свои позиции и по другим вопросам, включая двусторонние отношения.

Как ранее писал NEWS.ru, Песков заявил, что российский лидер не имел возможности в Иерусалиме детально переговорить с другими главами государств.