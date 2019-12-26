https://static.news.ru/photo/c7a21332-27fb-11ea-b9e5-fa163e074e61_660.jpgБиньямин Нетаньяхуи Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили Иран и ситуацию в Сирии. Кроме того, они поздравили друг друга с наступающими праздниками.
Они обсудили Иран и ситуацию в Сирии. Президент Путин поздравил премьер-министра Нетаньяху с Ханукой, а премьер-министр Нетаньяху поздравил президента Путина с Новым годом, — цитирует ТАСС сообщение канцелярии Нетаньяху.
В пресс-службе Кремля уточнили, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
Как писал NEWS.ru, Израиль и Россия соблюдают ряд условий в оружейной сфере для того, чтобы современные военные технологии не попали к враждебным, с их точки зрения, странам. На это обратил внимание глава проекта общественной дипломатии Евро‑Азиатского еврейского конгресса Ариэль Бульштейн, которого нередко представляют как помощника израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.