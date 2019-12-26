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Берлин попросил Москву о помощи в расследовании убийства бывшего члена террористических бандформирований на Северном Кавказе Зелимхана Хангошвили уже после того, как сотрудники российского посольства в ФРГ были высланы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, контакты между российскими и немецкими спецслужбами и полицией по делу боевика осуществлялись с конца августа 2019 года. Захарова подчеркнула, что и сам Берлин это признаёт. Берлин направил...