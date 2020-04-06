Путин и Нетаньяху готовы укрепить координацию по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/07a1e1ac-77f6-11ea-af43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры по инициативе израильской стороны.

По данным пресс-службы Кремля, беседа была посвящена ряду актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Выражен взаимный настрой на укрепление координации в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Также Путин и Нетаньяху условились о контактах на различных уровнях.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию, связанную с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19, и предпринимаемые меры по борьбе с угрозой.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985.

За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.