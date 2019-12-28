https://static.news.ru/photo/04e0feea-2a52-11ea-8e6b-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили свой настрой на дальнейшую поддержку газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. <…> Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 г., — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Кремль взвешенно и адекватно ответит на санкции Вашингтона в отношении российских газопроводов.