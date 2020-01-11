https://static.news.ru/photo/62f8303e-3489-11ea-99fb-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель подробно обсудили ситуацию на Украине и подтвердили безальтернативность Минских соглашений.

Также лидеры согласились с тем, что продление закона об особом статусе Донбасса является шагом в правильную сторону.

Российский лидер, в свою очередь, отметил важность воплощения задач, поставленных в ходе последних встреч участников процесса.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что РФ высоко ценит позицию Германии по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с Ангелой Меркель в Кремле.