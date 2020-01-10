https://static.news.ru/photo/8a30d73a-339b-11ea-a47d-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном может стать одной из тем для обсуждения на встрече президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Москве.

Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. По его словам, лидеры РФ и ФРГ намерены обсудить целый ряд тем. Одной из них вполне может стать новый кризис на Ближнем Востоке, передаёт ТАСС .

Напряженность в отношениях между США и Ираном может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве, — заявил Зайберт на брифинге в Берлине.

Встреча Путина и Меркель в российской столице запланирована на 11 января. В Москву немецкого канцлера пригласил президент России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Москву, скорее всего, подтвердит заинтересованность Берлина в реализации «Северного потока — 2» и непринятие санкций США.