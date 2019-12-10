https://static.news.ru/photo/e517f00e-1a99-11ea-8726-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: JB Autissier/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин проводит в Париже переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча проходит тет-а-тет. Ожидается, что позже к ним присоединятся члены делегаций.

Не исключено, пишет «Интерфакс», что Путин и Макрон, помимо обсуждения двусторонней повестки, затронут и вопросы стратегической безопасности в Европе. Франция — единственная страна, которая откликнулась на предложение Путина о моратории на неразмещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Ранее Владимир Путин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Известно, что украинский президент Владимир Зеленский также встречался наедине с этими политиками. Все переговоры проходят в преддверии саммита в «нормандском формате». Его начало было запланировано на 18:00 мск. В 19:45 мск состоится итоговая пресс-конференция, после чего Зеленский встретится с президентом России.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что на «нормандский» саммит в Париже 9 декабря вместе с Владимиром Зеленским отправились 13 глав министерств и ведомств страны.