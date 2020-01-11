https://static.news.ru/photo/09c53760-3550-11ea-b2e7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. На повестке дня стояли актуальные международные вопросы.



Так, стороны обсудили ливийскую проблематику. В связи с напряжённой ситуацией вокруг Ирана политики отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности. Президенты также высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение СВПД по Ирану. Кроме того, Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили Украину и Сирию.

Ранее схожие вопросы глава российского государства обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она посетила Москву с официальным визитом 11 января. Перед этим глава российского государства лично разговаривал с президентом Сирии Башаром Асадом, а потом и с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Дамаске и Анкаре соответственно. В итоге им удалось договориться о перемирии в Ливии и на территории зоны деэскалации в Идлибе на севере Сирии, писал NEWS.ru.



